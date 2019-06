FONDAZIONE SORDI, PREMIATA SOLIDARIETÀ AD ANZIANI

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Alberto Sordi ha dato il via a Roma alle celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande attore romano, attraverso due eventi volti a sottolineare l’importanza di tutelare e valorizzare le persone anziane.

Presentato il documento “Alleanza per le Persone Anziane”, ispirato a principi di personalizzazione dei percorsi di cura e di inclusione di chi vive nella “terza eta’”. Quindi, cerimonia di consegna del “Premio Alberto Sordi alla Solidarieta’ 2019”, presentata da Benedetta Rinaldi, giornalista RAI e conduttrice televisiva. I vincitori sono stati scelti per la loro profonda sensibilita’ e motivazione nell’aiutare concretamente gli anziani afflitti spesso da solitudine e bisognosi di cure. Quest’anno sono stati premiati la scultrice Maria Giustina Cappelli, l’infermiera in pensione Cristina Fattori, e l’Associazione Amici di Casa Insieme Onlus. Menzione speciale per la Social Street San Gottardo Meda Montegani di Milano.

“Abbiamo acceso un riflettore su tante concrete esperienze di solidarieta’ in favore di persone anziane, vissute talvolta in modo nascosto dai loro protagonisti: singoli cittadini, enti pubblici e privati, istituzioni di societa’ civile che, con la loro opera, contrastano fenomeni di crescente solitudine ed isolamento di tanti nostri anziani”, ha detto Ciro Intino, direttore della Fondazione Alberto Sordi.

(ITALPRESS).