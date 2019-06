Cadaveri carbonizzati in auto, è giallo a Torvaianica

È giallo a Torvaianica sulla morte di un uomo e una donna. Gli investigatori hanno ritrovato i due cadaveri carbonizzati all’interno di un’auto sul litorale romano. I due sarebbero Maria Corazza, 46 anni, e Domenico Raco, di 39, amico di famiglia.

Di loro non si avevano notizie da ore. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se sembra prevalere quella del movente sentimentale. I carabinieri hanno ascoltato il compagno della donna.

Cadaveri carbonizzati Torvaianica

Sono in corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma sul luogo del ritrovamento in via San Pancrazio a Torvajanica. I militari hanno transennato la zona.

L’allarme è scattato intorno alle 9 di venerdì quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto che si trovava in una zona rurale. Durante le operazioni sono stati trovati i corpi completamente carbonizzati. Sulla vicenda indagano i carabinieri.