Paola Cortellesi ha in cantiere un nuovo film con il marito e con Albanese

Reduce da un successo clamoroso, Paola Cortellesi ha in cantiere un nuovo fil con il marito, il regista Riccardo Milani, e l’attore Antonio Albanese. Lo ha annunciato in anteprima all’AdnKronos.

Paola Cortellesi ha in cantiere un nuovo film

“Ti do una grande notizia: c’è in programma un progetto per un nuovo film con mio marito, e sappiamo che si realizzerà insieme ad Antonio Albanese ancora una volta”. Così l’attrice, ospite ieri sera del Filming Italy Sardegna Festival.

Paola Cortellesi continua a godere del grande successo ottenuto da “Ma cosa ti dice il cervello“. Il film, in cui l’attrice è diretta dal marito, è ancora presente nelle sale.

Il nuovo progetto “È ancora nella fase embrionale”, dice l’attrice, che è arrivata al Forte Village accompagnata proprio da Riccardo Milani per ricevere un premio per la sua carriera. “Sempre che non ci separiamo prima”, aggiunge scherzando.

Il ricordo di Franco Zeffirelli

Paola Cortellesi ha infine ricordato Franco Zeffirelli, il grande maestro del cinema scomparso ieri. “Il mio è un pensiero gioioso anche se oggi è un giorno triste, perché ha reso grandissime le storie, e se pensi a Zeffirelli pensi a qualcosa di grandioso e meraviglioso”.

“È stato importante – ha sottolineato – non solo per il cinema, ma per tutta l’arte di questo paese, perciò, ricordandolo, il mio è un pensiero di gioia”.