Omicidio alla festa di Veniano, ragazzo accoltellato dopo una lite

Omicidio a Veniano, piccolo centro in provincia di Como. Un ragazzo di circa 20 anni è morto a causa di un accoltellamento scaturito al culmine di una lite. Come precisa “QuiComo.it“, per il momento sono pochi i dettagli resi noti dalle forze dell’ordine.

A chiamare i soccorsi sarebbe stata una ragazza intorno alle 22.20. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù per gli accertamenti di rito. Al momento non si conoscono al momento i motivi della lite. Il ragazzo era stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni critiche.

La lite è avvenuta in prossimità del parco comunale dove si stava svolgendo la Festa popolare fuori dal comune. Un’ambulanza del Sos di Appianoi Gentile e un’automedica sono accorse in pochi minuti. Il giovane è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite.