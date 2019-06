Nuove posizioni in arrivo, via al master sulla sostenibilità

Via al nuovo master sulla sostenibilità promosso dall’Alta scuola Arces e da RMS Studio. È dal 2012 che Arces ha avviato le attività dell’Alta scuola con l’obiettivo di creare un collegamento centralizzato tra il sistema formativo e quello produttivo, ricercando sempre l’eccellenza.

A chi si rivolge?

Il master post laurea in “Sostenibilità, Diversity e Green Bond” (I Edizione), che si terrà a Palermo in sede Arces, si rivolge a tutti i giovani laureandi e laureati sia triennali che magistrali in Economia e Finanza, Economia e Amministrazione Aziendale, Scienze politiche, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Ambientale, Architettura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica. È il master per tutti coloro che desiderano lavorare nella sostenibilità per grandi gruppi e aziende.

Partendo dallo studio della normativa europea e nazionale sulla sostenibilità (17 Sustainability Goals ONU, la Direttiva IORP II, l’Action Plan EU), il master farà acquisire competenze sulla rendicontazione non finanziaria e sulla normativa per l’emissione di green bond in favore delle aziende che seguono una politica sostenibile a livello ambientale, energetico e della diversabilità.

Com’è organizzato?

In 300 ore di aula e tre mesi di stage presso aziende che operano nei settori di interesse della sostenibilità, verranno affrontati 60 argomenti specifici per fornire ai partecipanti una visione integrata delle tematiche. I temi verranno affrontati in 5 moduli:

Dichiarazione non finanziaria (D. Lgs. 254/2016);

Ambiente (cambiamento climatico, energia, economia circolare);

Area sociale (welfare);

Diversity (politiche del personale e dei diritti umani);

Green Bond (finanza e rating).

Il master andrà a formare diverse figure lavorative come il Sustainability manager, Corporate social responsability manager, DNF Specialist, Climate change specialist, Energy manager, Mobility manager, Disability e Diversity manager. Queste figure professionali rappresentano il futuro dell’attività di investimento per le aziende che tendono ad aprire con continuità posizioni professionali dedicate alla sostenibilità.

I partner

Grazie alle aziende partner i giovani potranno affacciarsi al mondo del lavoro con tirocini specializzati: Mediobanca, Fiera Milano, KPMG, Banca agricola popolare di Ragusa, RSM, BDO, SINLOC