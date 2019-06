Tecniche e terapie cardiovascolari avanzate, un workshop ad Erice

È stato inaugurato a Erice un convegno sulle più avanzate tecniche e terapie cardiovascolari con i migliori esperti del campo. Domenica, presso il Centro di Cultura Scientifica della Fondazione “Ettore Majorana” di Erice, il Workshop “Advances in Cardiovascular Imaging and Therapy”, promosso dai Professori Francesco Fedele (Roma) e Salvatore Novo (Palermo) e organizzato dai Professori Alfredo Galassi e Giuseppina Novo (Palermo). Il convegno si concluderà mercoledì.

Il Corso è focalizzato sulla discussione delle metodiche di imaging cardiovascolare, soprattutto l’ecocardiografia bi- e tridimensionale, l’ecotransesofageo e l’ecostress nonché la risonanza magnetica nucleare cardiaca che hanno raggiunto enormi progressi tecnologici nella diagnosi della cardiopatia ischemica, della disfunzione dei ventricoli e delle valvulopatie.

Alle sessioni di ecocardiografia parteciperanno come relatori i maggiori esperti italiani e siciliani e alla fine delle sessioni si svolgeranno sessioni “hands on” nella quale i relatori interagiranno attraverso una serie di Work-station con i discenti, in massima parte studenti delle Suole di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare delle tre Università di Catania, Messina e Palermo, nonché specialisti del Territorio in Cardiologia, Medicina Interna e Geriatria.

Inoltre, saranno affrontati diversi argomenti di terapia cardiovascolare avanzata, come l’importanza della Vaccinazione antinfluenzale nella prevenzione degli accidenti cardiovascolari acuti (infarto e ictus), in accordo alle linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla Prevenzione Cardiovascolare (G. Candela, Trapani), la rivascolarizzazione delle occlusioni coronariche totali croniche (A.R. Galassi, Palermo), l’imaging cardiaco integrato nella diagnosi e trattamento dell’insufficienza cardiaca (F. Fedele, Rome, Italy), I nuovi anticoagulanti orali nella prevenzione dei trombo-embolismi cerebrali e periferici nella fibrillazione atriale (S. Corrao, Palermo), la protezione degli eventi nei poli-vascolari trattati con Aspirina insieme a Rivaroxaban (S. Novo, Palermo), la diagnostica con ultrasuoni della patologia venosa (PL Antignani, Roma) e arteriosa (C. Amato, Palermo), i nuovi target di LDL-Colesterolo in prevenzione secondaria con l’uso dei PCSK-inibitori (G. Novo, Palermo).