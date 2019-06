CINQUE IDEE PER VALORIZZARE CINQUE BENI PUBBLICI CALABRESI

ROMA (ITALPRESS) – Giovani&FuturoComune, il percorso di progettazione partecipata rivolto ai giovani under 18 ideato in Calabria da Goodwill – agenzia formativa impegnata nella formazione dei giovani sui temi dell’innovazione sociale e dell’imprenditoria digitale -, ha premiato cinque idee progettuali per la valorizzazione di un bene comune. L’iniziativa e’ sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dalla Fondazione Vodafone Italia. Alle cinque migliori idee vincitrici (una per provincia) è stato fornito un grant di 30 mila euro.

“E’ molto importante stimolare e coinvolgere i ragazzi in progetti che hanno come obiettivo lo sviluppo del territorio – afferma Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud -. Nel caso specifico, per i tanti diciottenni calabresi coinvolti, questa rappresenta un’opportunità di crescita personale ma, soprattutto, una straordinaria occasione di crescita culturale per l’intera comunità. Sono i ragazzi che dal basso possono cambiare positivamente il territorio, recuperando fiducia, speranza e soprattutto la voglia di sognare e di mettersi in gioco”.

“Fondazione Vodafone Italia è impegnata da diversi anni nel promuovere il digitale come strumento di inclusione sociale – ha affermato Letizia Nassuato, intervenuta per Fondazione Vodafone Italia -, va in questa direzione il sostegno al progetto ‘Giovani & Futuro Comune’ che, coniugando innovazione e capacità di mettere in rete i diversi attori che agiscono sul territorio – privati, istituzioni scolastiche, i Comuni e la cittadinanza -, rappresenta un esempio virtuoso di come si possa creare valore per le comunità locali”.

Per l’occasione e’ stata anche lanciata una campagna di crowdfunding – sulla piattaforma Produzioni dal Basso – per la produzione di una mini web serie, di cui sono già state prodotte alcune puntate, che racconta il percorso dei team vincitori.

