EDISON, MONTI AD E BENAYOUN PRESIDENTE. ACQUISITA EDF EN ITALIA

MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Edison, preso atto delle dimissioni rassegnate da Sylvie Jéhanno, ha cooptato Nicola Monti amministratore della società. Inoltre, preso atto della decisione di Jean Bernard Lévy e di Marc Benayoun di rinunciare alla carica, rispettivamente, di presidente e di amministratore delegato, mantenendo la disponibilità a rimanere amministratori, ha altresì designato, con effetto dall’1 luglio 2019, Nicola Monti Ad e Marc Benayoun presidente. Quest’ultimo manterrà quindi le deleghe gestionali sino alla fine di giugno. Monti, in quanto cooptato dal Cda, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti. Benayoun oltre alla carica di presidente di Edison, assumerà la carica di Group Senior Executive Vice President responsabile per la business unit Clienti, Servizi e Azione Regionale del Gruppo EDF mantenendo la responsabilità del business Gas e del mercato Italia.

Il Cda ha inoltre approvato un’articolata operazione industriale che prevede, quale primo passo, l’acquisizione da parte di Edison da EDF Renouvelables di 265 MW di capacità eolica e 77 MW di potenza fotovoltaica. Grazie a questa operazione, Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia, consolidando 975 MW di capacità, e pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico, in collaborazione con EDF Renouvelables.

Sotto il profilo strategico e industriale, l’acquisizione di EDF EN Italia consente a Edison di crescere ulteriormente nel business delle energie rinnovabili, segmento in cui la società ha già una presenza significativa grazie al suo portafoglio di produzione idroelettrica. Il corrispettivo proposto per l’acquisizione è pari a 172,9 milioni. Il closing dell’acquisizione è previsto entro la prima decade di luglio.

Societe Generale è sole Advisor dell’operazione

(ITALPRESS).