Paura per Gianni Morandi, in Sardegna. L’artista, infatti, cade mentre fa jogging con il cane sul set della fortunata serie “L’Isola di Pietro”.

Gianni Morandi cade mentre fa jogging con il cane sul set de “L’Isola di Pietro”

Un po’ meno fortuna l’ha avuta Gianni Morandi. La caduta durante le riprese poteva diventare pericolosa. Ma tutto è andato per il meglio.

“Incolume” scrive lo stesso Gianni Morandi su Instagram per rassicurare i fan. Un piccolo incidente di percorso, ma nulla di grave. La popolarità dell’artista, cantante, attore e chi più ne ha più ne metta si è intensificata negli ultimi anni proprio sulla Rete.

Tramite social network, infatti, Gianni Morandi è entrato ancora di più nel cuore degli italiani grazie alla sua simpatia e autoironia. Anche questa volta ci scherza su.

Nonostante la caduta mentre fa jogging con il cane potesse causare danni, Gianni ha postato su Instagram il video. Il cantante e attore, impegnato sul set della terza stagione della serie tv “L’Isola di Pietro” in Sardegna, è infatti inciampato mentre faceva jogging insieme al suo cane. Il momento della caduta è stato filmato e Morandi lo ha condiviso sui social.

Ad accompagnare il video una frase della canzone di Jovanotti “Mi fido di te”. Ulteriore prova dell’ironia dell’attore. “La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare..”, si sente infatti in sottofondo nel video.

Nella fiction, Morandi è Pietro, un pediatra impiegato a Carloforte, e lontano dalla figlia Elena che ha deciso di andare via di casa quando era ancora adolescente. Non è certo se si tratti di una parte del copione della fiction o se Gianni Morandi sia realmente caduto. Per scoprirlo dovremo aspettare la messa in onda della fiction, che è prevista per il prossimo autunno.