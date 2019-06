Loredana Lecciso: “Se Romina mi tende la mano, gliene tendo due”

Dopo l’intervista di Al Bano a “Oggi” nella quale il cantante auspicava un riavvicinamento tra l’ex moglie Romina e Loredana Lecciso, quest’ultima dice al settimanale: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano”. È solo un passaggio dell’intervista che il settimanale pubblica nel numero in edicola da domani.

“Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina“, continua la Lecciso. “Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata”.

Alla domanda se si senta sposata con Al Bano risponde: “È come se lo fossi stata”. Ma perché ne parla al passato? “Per me Al Bano è passato, presente, futuro. È una presenza forte. C’è grande stima tra noi e pur essendo così apparentemente diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita”.

E ancora: “Per me è stato importante quando in un’intervista ha detto che mi voleva sposare. Lo ha fatto con il cuore. Ogni cosa che dice Al Bano la dice dal profondo del cuore e per me è come se mi avesse sposata in quel momento”.

