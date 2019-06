MATURITÀ 2019, UNGARETTI E SCIASCIA FRA LE TRACCE DELLA PRIMA PROVA

ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Ungaretti, Leonardo Sciascia, Corrado Stajano, Gino Bartali e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Questi alcuni dei protagonisti della prima prova di italiano dell’esame di maturità 2019, secondo quanto riferisce il portale Studenti.it.

Tra le tracce proposte c’è “Il porto sepolto” di Giuseppe

Ungaretti, poi Corrado Stajano e “Eredita’ del Novecento”. Una

traccia è dedicata a Gino Bartali, il campione di ciclismo

nominato “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato numerosi ebrei, mentre un’altra prende spunto dalla vicenda del generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982.

“Il mio sentito in bocca al lupo ai circa cinquecentoventimila studenti che oggi si cimenteranno con la prima prova dell’esame di Maturità, che quest’anno riserva alcune novità. Siete chiamati a compiere gli ultimi sforzi – scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte -. Posso immaginare i momenti di ansia e le notti insonni. Ora però conviene che affrontiate quest’ultimo tratto del vostro percorso formativo in modo sereno e positivo: ricacciate via inquietudini e paure e ripensate alle tante emozioni vissute, agli insegnanti e ai compagni che vi hanno accompagnato lungo questo cammino. Gli studi vi hanno reso consapevoli dei vostri diritti e dei vostri doveri, il sapere vi ha reso donne e uomini liberi, cittadini più responsabili. Godetevi questi ultimi momenti e volgete fiduciosi il vostro sguardo al futuro, che è proprio di fronte a voi, pronto a venirvi incontro”. Il vicepremier Matteo Salvini sceglie Twitter: “Da Palazzo Chigi, un pensiero per chi oggi affronterà (e supererà alla grande) l’esame di Maturità, e un abbraccio anche a tutti i Prof. La vita vi aspetta, l’Italia ha bisogno di voi, forza ragazze e ragazzi! #Maturita2019”. “Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi ‘La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità’. #maturità2019”, scrive su Facebook il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.

(ITALPRESS).