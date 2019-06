Venerdì esce “Welcome to Miami”, il nuovo singolo di Max Pezzali

Esce il 21 giugno “Welcome to Miami (South Beach)”, il nuovo singolo di Max Pezzali che anticipa il prossimo album di inediti. Il brano nasce come una sorta di gioco sul “tema tropicale” che invade le radio e le piattaforme di streaming in prossimità dell’estate.

