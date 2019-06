Il Comune di Trentinara fa installare sul belvedere “l’obbligo di baciarsi”

L’amore vince su tutto. Spesso la natura contribuisce con i suoi spettacoli a far sbocciare un nuovo sentimento. Così, il Comune di Trentinara, nel Cilento, ha fatto installare sul belvedere un cartello con “l’obbligo di baciarsi“.

L’idea è di Michela Daniele. La ragazza ha girato la sua proposta al sindaco, che l’ha accolta pienamente. Così, adesso il belvedere ha il suo bizzarro ma romantico cartello.

Un inno all’amore, dunque. Il panorama mozzafiato sulla terrazza che si affaccia sul Cilento, a Trentinara, comune di poco più di 1600 abitanti, ha ispirato molti baci. Ne è ben consapevole Michela Daniele, cittadina di Trentinara, che ha fatto una bizzarra proposta al Comune, guidato da Rosario Carione: installare un cartello con l’obbligo di baciarsi dinanzi a cotanta bellezza.

Il Comune ha accolto l’idea di Michela Daniele e ha fatto montare montato il cartello. “Kiss please” si legge in bianco sullo sfondo blu. Sotto alla scritta, sono raffigurati Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una storia leggendaria locale, una sorta di Romeo e Giulietta in salsa cilentana.

“La mia idea di un invito a baciarsi nel punto più panoramico di Trentinara – spiega Michela Daniele a Infocilento – è un inno all’amore in tutte le sue forme, anche quello verso la natura e il bellissimo paesaggio che si ammira dal belvedere. Qui del resto c’è già Via dell’Amore: potremmo candidarci a diventare ufficialmente il paese dei baci”.

D’ora in poi il panorama mozzafiato non sarà soltanto lo sfondo di innumerevoli selfie, come già accade. Adesso c’è un cartello che “obbliga” a baciarsi. Qualcuno, probabilmente, lo avrebbe fatto anche senza invito e sicuramente molte coppie non disdegnano smancerie romantiche ma adesso si ha addirittura il permesso del Comune.

Foto dal profilo Facebook di Michela Daniele.