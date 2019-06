Oggi tocca alla seconda prova scritta all’esame di Maturità 2019. Dopo la prova di italiano di ieri, uguale per tutti gli studenti, oggi è la volta della prova specifica per ogni indirizzo. Secondo le prime indiscrezioni per la doppia prova di Latino e Greco al Liceo Classico sarebbero usciti come autori Tacito e Plutarco. Il compito di fisica proposto prevede un problema da risolvere su un condensatore.

È sull’assassinio dell’imperatore Servio Sulpicio Galba da parte dei pretoriani la prova di latino e greco. L’episodio è narrato da Tacito nel primo libro della Historia e da Plutarco nella vita di Galba.

Maturità, è il giorno della seconda prova

La seconda prova del liceo classico di latino e greco, è composta da una versione corredata da informazioni sintetiche sull’opera e da tre quesiti sulla comprensione e interpretazione dei brani proposti mentre per il Liceo scientifico sarà una prova mista di matematica e fisica.