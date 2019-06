Nomine all’Asp di Trapani, Oddo e Consagra nuovi direttori

Nomine fatte per i vertici sanitario e amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani guidata da Fabio Damiani. Si tratta di Gioacchino Oddo, nuovo direttore sanitario, e Sergio Consagra, direttore amministrativo.

Oddo, classe 1956, nato a Bisacquino e laureato in Medicina e Chirurgia, attualmente direttore della UOC Assistenza domiciliare agli anziani, è stato anche direttore del dipartimento Integrazione socio-sanitaria dell’Asp di Palermo. Vanta un master per direttore sanitario aziendale, ed è docente presso la Scuola di specializzazione in Geriatria a Palermo.

Nomine all’Asp di Trapani

Anche Sergio Consagra proviene dall’Asp di Palermo, dove attualmente è direttore del dipartimento Gestione delle Risorse umane. Avvocato, ha maturato numerose esperienze nel settore della gestione delle Risorse umane e in ambito economico finanziario, nell’ambito della contabilità analitica.

Anche nel suo curriculum numerosi master nel management sanitario conseguiti alla Bocconi, e in Direzione amministrativa in Sanità presso il Cefpas di Caltanissetta. Entrambi si insedieranno lunedì prossimo.