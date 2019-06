Adrien Rabiot come primo regalo per Maurizio Sarri. Questa l’idea di Fabio Paratici e del suo staff per il mercato della Juventus. Dopo Aaron Ramsey, dunque, sarebbe pronto un altro colpo pesante a parametro zero. Nei giorni scorsi, infatti, è stata raggiunta un’intesa di massima per un contratto quinquennale da 7 milioni di euro annui, e le parti sono vicinissime a chiudere.

Per Rabiot, dunque, dopo tanti anni potrebbe essere la volta buona dell’arrivo in Italia. Già Walter Sabatini, durante la sua esperienza alla Roma, e a più riprese Milan e Juve avevano provato a portare a casa il gioiellino del PSG. La trattativa, però, non andò mai in porto, anche a causa delle bizze di mamma Veronique.

Stavolta, però, gli indizi sembrano portare tutti verso un matrimonio in bianconero. Sarri aspetta trepidante: può essere Rabiot il primo tassello della sua nuova Juve.