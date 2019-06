ATP Halle, Federer in finale con Goffin: out Berrettini

Senza tempo. Per la tredicesima volta in carriera, alla soglia dei 38 anni, Roger Federer disputerà domani la finale di Halle, andando a caccia del decimo titolo. Per farlo, lo svizzero ha eliminato in due set, con un doppio 6-3, Pierre-Hughes Herbert, al primo confronto in carriera contro l’ex numero 1 del ranking ATP.

Dall’altra parte della rete, però, non ci sarà Matteo Berrettini. Il ventitreenne romano, reduce dal titolo a Stoccarda, si è infatti arreso a David Goffin, ottimo nel disinnescare il servizio dell’azzurro e piegarlo dopo il tiebreak del primo parziale.

Con un successo nella finale di domani, Federer si garantirebbe la seconda testa di serie a Wimbledon, evitando dunque di incrociare il numero 1 Djokovic fino alla finale dei Championships. Per Berrettini, invece, è in bilico l’ingresso nei primi 20 del ranking. Matteo dovrà tifare Feliciano Lopez, impegnato contro il suo diretto rivale Auger-Aliassime nella semifinale del Queen’s.