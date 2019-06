Lina Wertmuller avrà una stella sulla “Walk of Fame” di Hollywood. Dopo l’Oscar alla carriera che le sarà consegnato il 27 ottobre, per la regista novantenne arriva un altro riconoscimento dagli Stati Uniti. La prestigiosa piastrella stellata in suo onore è un altro sogno che si avvera.

Lina Wertmuller avrà una stella sulla “Walk of Fame”: “La sognavo sin da giovane”

“Lina Wertmuller avrà la sua stella sulla Walk of Fame! Dopo l’Oscar alla carriera festeggiamo un altro traguardo di cui siamo orgogliosi con l‘Istituto Capri nel Mondo e l’Accademia Internazionale Arte Ischia. Viva Lina, viva il cinema italiano!”.

Lo ha fatto sapere il giornalista e produttore Pascal Vicedomini. È stato proprio lui a promuovere il riconoscimento per la regista italiana presso la Camera di Commercio di Hollywood. Così Lina Wertmuller riceverà un nuovo prestigioso tributo dagli Stati Uniti.

“Siamo orgogliosi – conclude Vicedomini – del grande lavoro svolto a Los Angeles dalle nostre associazioni, cosi come avvenne per le assegnazioni delle stelle a Bernando Bertolucci, ad Andrea Bocelli e ad Ennio Morricone. Il nuovo grande tributo a Lina riempie di felicità il cinema italiano e conferma come l’incessante opera di promozione di Los Angeles, Italia, ponte con i festival Capri,Hollywood e Ischia Global fest abbia dato ancora una volta i suoi frutti”.

“Sono molto emozionata, ricordo che nel ’77 sono stata con mio marito al ‘Walk of Fame’ e che scherzando gli dissi: ‘Mi piacerebbe avere una mia stella un giorno‘, e mi divertii molto a mettere le mani nelle stelle degli altri”, ha detto Lina Wertmuller all’Adnkronos. Sottolineando di avere intenzione di partecipare alla cerimonia di intitolazione sull’Hollywood Boulevard: “Ci andrò con mia figlia Maria Zulima Job, il suo fidanzato e altri parenti e amici. Sono contenta perché la mia stella sulla ‘Walk of Fame’ resterà anche per le future generazioni”, ha concluso la Wertmuller.

Oscar alla carriera per Lina Wertmuller

Recentemente era arrivata la notizia dell’Oscar alla carriera. Lo ha annunciato l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences. Classe 1928, Lina Wertmuller, oggi novantenne, è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977. I quattro premiati – oltre alla Wertmuller ci sono David Lynch, Wes Studi e Geena Davis – saranno presentati il 27 ottobre agli 11/i Annual Governors Awards dell’Academy.

Adesso Lina Wertmuller avrà anche la sua stella sull’Hollywood Boulevards. Insieme a lei, artisti come Spike Lee, Julia Roberts, Mahershala Ali, Chris Hemsworth, Octavia Spencer e per la musica Elvis Cosello Billy Idol, 50Cent, Alicia Keys.