Gli abitanti di Ostritz comprano tutta la birra del paese per sabotare il festival neonazista

Gli abitanti di Ostritz, in Germania, comprano tutta la birra del paese per sabotare il festival neonazista. Hanno svaligiato il supermercato locale, comprando ben cento casse di birra. Così i partecipanti partecipanti al festival neonazista “Schild und Schwert” (“Scudo e spada”) sono rimasti letteralmente a bocca asciutta.

Una protesta silenziosa e pacifica. Secondo quanto riferito da media locali, i protagonisti della protesta sono gli stessi abitanti del paesino tedesco. E così i 500 partecipanti alla manifestazione neonazista, nonostante il caldo, non hanno potuto bere neppure una birra.

In realtà la polizia aveva già diffuso il divieto di bere alcolici nei locali durante l’evento neonazista. Per far fronte alla situazione, infatti, aveva confiscato preventivamente 4.400 litri di birra.

Il ministro-presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha ringraziato su Twitter gli abitanti di Ostritz. “Quando gli estremisti di destra cercano di definire il quadro con i loro slogan disumani, dobbiamo tutti opporci“, ha scritto il politico della Cdu.