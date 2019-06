Presentato il SalinaDocFest 2019, la “scuola” al centro della XIII edizione | VIDEO

La scuola è uno dei fronti, forse il più importante, delle (R )ESISTENZE, il tema della XIII edizione del SalinaDocFest 2019.

Ne hanno discusso nel corso dell’anteprima di domenica 23 giugno l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. La presentazione è avvenuta alle Cattive di Palazzo Butera di Tasca d’Almerita dalle ore 18.

Lucano e Orlando non sono solo due uomini politici oggi in prima linea, ma due “uomini di scuola”. Lucano infatti è un ex maestro elementare, Orlando invece ha insegnato per anni Diritto pubblico all’università. Il sindaco di Palermo è anche uno dei sostenitori di un altro degli obiettivi del SDF e, in generale, del mondo del cinema italiano: inserire lo studio del cinema nei programmi scolastici al pari delle altre materie obbligatorie.

Il tema della scuola al centro dell’anteprima di domenica anche attraverso un intervento di Romano Luperini e la proiezione del documentario Scuola in mezzo al Mare di Gaia Russo Frattasi, dedicato alla lotta di una madre di Stromboli contro la mancanza della scuola e degli insegnanti nelle isole. Presenti numerosi insegnanti delle scuole superiori di Palermo, riuniti attorni al CIDI. Tra loro anche Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa di Palermo sanzionata per i contenuti di una ricerca dei suoi studenti.

Si terrà dall’11 al 14 settembre la XIII edizione del SalinaDocFest, il Festival del Documentario narrativo, fondato e diretto da Giovanna Taviani e codiretto, per la parte di musica e spettacolo, da Mario Incudine.

L’edizione 2019 del SDF ha come tema e filo conduttore le (R)ESISTENZE, cioè le esistenze, le vite e le storie che resistono all’omologazione culturale, alle violazioni dei diritti umani, alla devastazione ambientale.

