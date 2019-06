Il frutto simbolo dell’estate è sicuramente l’anguria. Dissetante e fresca, l’anguria apporta anche tanti benefici al nostro organismo. Ricca di vitamine e minerali, infatti, è l’ideale per recuperare le sostanze perse con la sudorazione e in caso di spossatezza causata dalla calura.

I benefici dell’anguria, frutto simbolo dell’estate

Se vogliamo farci trovare pronti per la prova costume, l’anguria è la nostra alleata perfetta. Ideale per disintossicare e depurare, l‘anguria regala un elevato senso di sazietà a fronte di un apporto calorico davvero minimo.

Sappiamo tutti che l’anguria è buona, fresca ma soprattutto economia. Non sono tanto note, invece, le sue numerose virtù. Per esempio è una fonte di sali minerali importantissimi, quali potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la Vitamina C. L’anguria inoltre è ricca di antiossidanti come il beta-carotene e il licopene.

Ecco perché fa bene

Vediamo un po’ più nel dettaglio quali sono i benefici dell’anguria per il nostro corpo e perché mangiarla fa bene.

Elimina il senso di stanchezza. L’anguria racchiude una grande quantità di minerali e vitamine. Durante il periodo estivo, il caldo e la sudorazione ci costringono a reintegrarli. Con una bella fetta di anguria, oltre a rinfrescarsi, elimineremmo il senso di stanchezza procurato dalle alte temperature.

Funzione antinfiammatoria. L’anguria ha anche una determinante funzione antinfiammatoria grazie al licopene, un’antiossidante che aiuta nella prevenzione dell’insorgenza di patologie anche molto gravi. Il licopene e il betacarotene stimolano in maniera naturale la produzione di melanina. Un’ottima alleata, quindi, anche per la tintarella.

Addio ipertensione. Anche l’apparato cardiocircolatorio usufruisce dei benefici dell’anguria. Povera di sodio, ma ricca potassio e di citrullina, un aminoacido che aiuta nella dilatazione dei vasi sanguigni. Questo frutto, infatti, aiuta ad abbassare la pressione.

Antiossidante naturale. L’anguria è anche un potente antiossidante, grazie all’elevato contenuto di Vitamina C. Così diventa un valido aiuto per contrastare l’azione dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cellulare e la formazione di cellule cancerose. In più, questo frutto è capace di stimolare il sistema immunitario.

Elimina la cellulite. Uno dei maggiori nemici estetici di una donna è proprio la cellulite. Grazie all’anguria è possibile ridurla. Ricchissimo di acqua e quindi molto diuretico, questo frutto aiuta a combattere la ritenzione idrica, favorendo l’eliminazione degli inestetismi.

Benessere per la pelle. L’anguria garantisce il benessere della nostra pelle perché ricca di beta-carotene, un pigmento ad azione antiossidante che conferisce il tipico colore giallo-arancione ai vegetali. Il consumo di anguria ritarda l’invecchiamento della pelle e la mantiene elastica Inoltre è anche fondamentale per la crescita e la differenziazione cellulare, protegge la funzione visiva, ed è indispensabile per la crescita ossea.