Poste Italiane: nuove assunzioni di portalettere

Poste Italiane ha designato la Società Giunti OS di inviare l’e-mail per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che comprenderà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Seconda fase

Superata la prima fase di selezione, che consiste in un test attitudinale svolto in sede o via mail, i candidati saranno contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

A. un colloquio, per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda;

B. un colloquio e la verifica del test (in forma breve), per chi ha svolto il test via mail, presso una sede dell’Azienda.

Nella prima convocazione presso la sede di Poste Italiane, i candidati dovranno presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita.

Ricordiamo che Poste rappresenta la più grande infrastruttura d’Italia, attiva nel settore della corrispondenza, della logistica, nei servizi finanziari e assicurativi e conta 13 mila uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale.