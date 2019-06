“Sia per quanto riguarda la procedura d’infrazione, quindi il dialogo e il negoziato che è in corso con la Commisione Europea sia per quanto riguarda le procedura di nomina sono queste le occasioni in cui si scambiano valutazioni, ma non posso anticipare nulla. Stiamo lavorando su questi fronti per portare a casa un risultato, cioè evitare la procedura”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa da Osaka.

Conte: “Evitare la procedura sarebbe un risultato da riconoscere”