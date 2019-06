Mengoni, Nek e Bennato protagonisti di Risorgimarche

Saranno Marco Mengoni, Nek, Edoardo Bennato, oltre ad un paio di altri artisti a sorpresa che saranno annunciati all’ultimo momento, come si fece lo scorso anno con Jovanotti, i protagonisti di RisorgiMarche, il festival musicale di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma del 2016 ideato dall’attore Neri Marcoré.

Lo ha annunciato lo stesso artista nel corso di una conferenza stampa, nella quale ha spiegato che “un evento drammatico come il terremoto può essere la spinta a ripartire in un modo diverso. C’è bisogno di una progettualità che riguardi tutto l’Appennino e i luoghi colpiti dal terremoto e questo evento può esserne l’occasione. Quello che è stato distrutto in pochi secondi non può essere ricostruito in un attimo, la ricostruzione sarà bella lunga, ma questo festival contribuisce a riportare il turismo in quelle zone, sperando che ci sia un’onda lunga perché la vera ripartenza ancora non c’è stata”.

