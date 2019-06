Maverick Vinales vince il Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento con il Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha taglia per primo il traguardo sul circuito di Assen precedendo il leader della classifica generale Marc Marquez e Fabio Quartararo, che completano il podio.

Quarto Andrea Dovizioso. Ritiro nel corso del quinto giro per Valentino Rossi che, scattato dalla 14esima posizione, è entrato in rotta di collisione con Takaaki Nakagami ed è finito sulla ghiaia nei pressi della curva 8. Per Rossi altra gara amara con annesso ritiro dopo quella del Mugello. In precedenza era finito giù anche Alex Rins mentre si trovava al comando.

In Olanda vince Vinales