Revancha doveva essere, e revancha è stata. La Spagna Under 21 vendica la sconfitta di 2 anni fa, e torna a trionfare negli Europei di categoria contro la Germania. Una vittoria che porta anche una firma in parte “italiana”. Protagonista assoluto della finale, infatti, è stato Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che fa gola alle big di tutta Europa.

Il numero 6 spagnolo ha messo a segno, nelle prime battute di gioco, il goal dell’1-0, con la sua classica azione in progressione dalla destra, per concludere con un sinistro a giro sul secondo palo. Dal suo piede è partito anche il raddoppio che ha chiuso definitivamente i conti, anche grazie alla collaborazione di Nubel. Una prestazione che è valsa a Fabian il titolo di miglior giocatore del torneo

A sei anni dall’ultima volta (finale in Israele con l’Italia), la Spagna torna così a conquistare la massima competizione di categoria. Fabian Ruiz e Ceballos, così come Rodri e Asensio – assenti all’Europeo – potrebbero essere protagonisti anche alle Olimpiadi di Tokyo, ma solo come fuoriquota.

Con questo titolo, la Spagna appaia l’Italia al primo posto per vittorie agli Europei Under 21, a quota 5. Gli azzurrini, dominanti a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, non trionfano nella rassegna continentale ormai dal 2004.

TABELLINO

SPAGNA U21 – GERMANIA U21 2 – 1

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Nunez, Vallejo, Firpo; Ruiz, Roca; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. CT: de la Fuente.

GERMANIA U21 (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Serdar, Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Amiri. CT: Kuntz.

Marcatori: al 7′ p.t. Fabian Ruiz (S), al 24′ s.t. Olmo (S), al 43′ s.t. Amiri (G).