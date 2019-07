Inter, intrigo Barella. Giulini: “Mai sentiti, accordo con la Roma”

Nicolò Barella è destinato a far discutere in questa sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari, reduce da un ottimo Europeo con la Nazionale Under 21, almeno a livello individuale, è infatti conteso dalle grandi del campionato. Stando a quanto afferma il presidente rossoblù Giulini, però, il suo destino non dovrebbe essere all’Inter.

“Con l’Inter c’era l’accordo venti giorni fa sulla base fissa – afferma il patron dei sardi – ma non avevamo trovato la quadra sui bonus. In questi venti giorni non ho sentito nessuno, Marotta non mi ha mai telefonato. Adesso con la Roma abbiamo raggiunto un’intesa totale, Nicolò Barella ha due giorni per valutare e decidere il suo futuro”.