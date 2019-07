Da oggi Alcamo dispone di un Ambulatorio territoriale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle dipendenze comportamentali, con particolare riferimento al gioco d’azzardo patologico (GAP).

La decisione è stata formalizzata stamattina, con la firma di un protocollo di intesa tra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e il Comune di Alcamo.

Gioco d’azzardo, firmato l’accordo per un nuovo ambulatorio ad Alcamo

Si tratta di un bene confiscato alla mafia dove, dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento, sarà realizzato un centro per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche da gioco d’azzardo affidato al Sert del Distretto di Alcamo.

Nella struttura è prevista un’equipe multidisciplinare dedicata per l’individuazione di percorsi specialistici e specifici per diagnosi cura e riabilitazione del GAP.

L’ambulatorio ha sede ad Alcamo, in via via Arciprete Giuseppe Virgilio n. 36.