Raid su centro migranti in Libia, è strage: almeno 40 morti

Raid su centro migranti in Libia. Almeno 40 persone sono morte in un attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli, affermano fonti di soccorso libiche. Il ministero della Salute del governo sostenuto dall’Onu aggiunge che nel bombardamento sul centro di Tagiura sono rimasti feriti almeno 80 migranti.

In un comunicato, il governo appoggiato dagli Stati Uniti accusa il sedicente Esercito nazionale libico guidato dal comandante Khalifa Haftar per il raid aereo. La Libia è divisa tra due governi in guerra e le forze di Haftar controllano gran parte dell’est e del sud del Paese. Il bilancio delle vittime potrebbe continuare a salire.

“Apprendo, con sgomento, del bombardamento notturno a Tajoura, nei pressi di Tripoli, che ha colpito un centro per migranti, causando la morte di decine di persone, tra i quali donne e bambini. Un’ulteriore tragedia che mostra l’atroce impatto della guerra sulla popolazione civile”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero.

“La netta condanna dei bombardamenti indiscriminati di aree civili – aggiunge il ministro -, si accompagna all’appello a fermare un aggravarsi delle ostilità che mette continuamente in gravissimo pericolo vite umane e distrugge infrastrutture essenziali per la popolazione. Occorre garantire, immediatamente, misure di seria protezione per i civili e, in particolare, trasferire i migranti che si trovano nelle strutture di raccolta in luoghi al sicuro dai combattimenti e sotto la tutela delle Nazioni Unite”, conclude Moavero.

