Icardi, nuova telenovela. E spunta anche il Napoli

Mauro Icardi al centro del mercato, ancora una volta. Il centravanti argentino non rientra nei piani del nuovo mister dell’Inter Antonio Conte. Tuttavia, sarà ugualmente presente al ritrovo nerazzurro, continuando così il braccio di ferro con la società. Protagonista dietro le quinte, ancora una volta, Wanda Nara.

La moglie-agente di Icardi lavora infatti per far restare in Italia il suo assistito. Continuano i contatti con la Juventus, rinsaldati in un incontro a Ibiza con Paratici. Da non perdere d’occhio, però, il Napoli. De Laurentiis è pronto a tornare alla carica per un suo vecchio pallino di mercato. Più complicata, invece, la pista Roma, dati i rapporti tesi con l’Inter per le trattative legate a Dzeko e Barella.