Terremoto in California. Un sisma di magnitudo 6,4 della scala Richter si è verificato nel Sud dello Stato alle 10.33 locali (le 18.33 in Italia) ed è stato avvertito in maniera distinta anche a Los Angeles.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 8,7 chilometri di profondità a Ridgecrest, una cittadina di 29mila abitanti a circa 250 km a nord di Los Angeles. Non si hanno al momento notizie di feriti o danni. Su Twitter il presidente Trump ha twittato: “La situazione è sotto controllo”.