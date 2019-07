“Di fronte a intollerabile situazione igienico-sanitaria a bordo, nave ALEX ha dichiarato lo “stato di necessità” e sta dirigendo verso il porto di Lampedusa unico possibile porto sicuro di sbarco”. Lo scrive su twitter Mediterranea Saving Humans.

Nave Alex verso Lampedusa, Salvini “Forze dell’ordine pronte a intervento”

Il vicepremier Matteo Salvini fa sapere che “le forze dell’ordine sono pronte ad intervenire. Vediamo se anche in questo caso la ‘giustizia’ tollerera’ l’illegalita’: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono ‘salvatori’, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani”.

(ITALPRESS).