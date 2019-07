La Grecia torna alle urne per rinnovare il Parlamento. Secondo i sondaggi, il partito conservatore Nea Demokratia (Nd) del 51enne Kyirakos Mitsotakis sembra in testa. Con un ipotetico 38% potrebbe superare il premier Alexis Tsipras ed il suo partito di sinistra Syriza.

Per 9,9 milioni di elettori, dunque, questa elezione appare come un nuovo sparti acque. Nuova democrazia ha presentato un programma basato sul taglio delle tasse a favore della classe media. Questo le darebbe “ampie probabilità” di ottenere la maggioranza assoluta dei 300 seggi del parlamento. Al primo partito spetta un premio di 50 seggi.

Urne aperte in Grecia

Prima del voto, Tsipras ha lanciato un appello ricordando i risultati ottenuti negli ultimi 4 anni contro la Troika e lo schema di salvataggio Ue: “Chiunque deve essere consapevole di dove stava la Grecia nel 2014 e di dove stiamo adesso. Non riconsegneremo le chiavi del Paese a chi l’aveva trascinato al lastrico”.

Eppure i greci sembrano volere cambiare pagina. Le elezioni europee di maggio, infatti, hanno inflitto un duro colpo al premier che è stato quindi costretto ad anticipare ad oggi il voto legislativo, originariamente previsto per ottobre. Con quello comunale, quello di oggi è il terzo voto in pochi mesi per la Grecia.

Foto da Twitter.