È passato soltanto un mese dalla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. In questo periodo, però, l’ex gieffino non ha trascorso un periodo sereno. Francesco Monte infatti ha raccontato su Instagram di aver ricevuto minacce di morte. “Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”.

Con l’occasione ha smentito inoltre di essere fidanzato: “Mi dissocio da tutti i flirt che mi sono stati attribuiti”.

Francesco Monte dopo la rottura con Giulia Salemi: “Mi hanno minacciato di morte”

“Ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente, ora intervengo perché la follia e l’ignoranza totale è stata raggiunta: minacce di ustioni con acido, di incidenti mortali, continui messaggi verso parenti e amici”, ha scritto Francesco Monte in un lungo messaggio su Instagram.

Francesco Monte ha proseguito scrivendo: “Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi di ciò che è scaturito… da cosa? Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme! Succede ed è successo a chiunque. Proprio per questo ora dico basta! Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi 30 giorni si scrive”.

L’ex concorrente del Gf Vip ha concluso il suo lungo messaggio con un’ammissione.”Il mio unico errore è non considerarmi un personaggio pubblico, e come tale vivo la mia vita alla luce del sole senza anteporre la mia immagine al mio privato come di consueto accade”.

Dopo la rottura con Giulia Salemi

L’ex gieffino ha parlato della fine della storia d’amore con la Salemi, negando che ci sia stato un tradimento di mezzo. “Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c’è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta”.

Di recente Francesco è stato pizzicato in un locale di Ibiza con la modella Isabella De Candia, ma a quanto pare non è lei la sua nuova fiamma. “Mi dissocio totalmente da tutti i vari flirt che mi sono stati attribuiti, neanche fossi Casanova o Rocco Siffredi”, ha chiarito Monte. “Se poi volete ricamare sopra altro, fate pure. Vi lascerò essere protagonisti di questo film!”

Foto da Instagram.