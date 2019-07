Il meteo di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019

Le previsioni meteo di martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2019 vedono l’arrivo delle prime perturbazioni, che si riversano al Nord e al Centro. Al Sud invece, tempo prevalentemente stabile con qualche accenno di nuvolosità.

Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono le previsioni del Centro Meteo Italiano.

Il meteo di martedì 9 luglio 2019

AL NORD

Perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali con precipitazioni diffuse fin dal mattino. Al pomeriggio e poi nelle ore serali sono attesi acquazzoni e temporali accompagnati localmente anche dalla grandine su tutti i settori.

AL CENTRO

Tempo instabile al Centro con qualche fenomeno già al mattino tra Toscana e Umbria, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali intensi su tutte le regioni. Precipitazioni anche in serata e in nottata con i fenomeni più intensi sul versante tirrenico.

AL SUD

Sole prevalente al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulla Sardegna, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare con possibili acquazzoni e temporali anche su Molise e Gargano. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata ma senza fenomeni.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori minimi, massime invece in lieve calo.

Il meteo di mercoledì 10 luglio 2019

AL NORD

Maltempo al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, più intensi sull’Emilia Romagna. Migliora il tempo dal pomeriggio con locali residue piogge in Emilia Romagna e solo qualche temporali su Alpi e prealpi. Stabile poi in serata e nottata.

AL CENTRO

Forte maltempo al centro Italia con piogge e temporali diffusi, specie tra Umbria, Marche e a seguire anche in Abruzzo. Tendenza al miglioramento del tempo in serata sulla Toscana e in nottata su tutte le regioni centrali.

AL SUD

Tempo instabile anche al sud Italia con piogge o temporali al mattino in Sardegna e Campania, asciutto altrove. Durante la giornata fenomeni in spostamento anche su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Migliora in Sardegna dal pomeriggio.

Sicilia

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori settentrionali, nubi più diradate altrove sempre con tempo asciutto. Possibili piogge in serata sulle aree centrali e sulla costa settentrionale.

Fonte www.centrometeoitaliano.it