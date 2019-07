Conte: “Fontana ministro per gli affari Ue? Accetto proposta di Salvini”

“Mi è stato proposto il ministro Fontana, sono ben lieto di accettare la sua proposta” per gli Affari Ue. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell’Assemblea annuale dell’Ania, confermando la volontà di accettare il suggerimento del vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, che aveva proposto a Conte il nome di Lorenzo Fontana a ministro per le Politiche europee.

“Oggi ci saranno due nuovi ministri, siamo d’accordo con il presidente della Repubblica: alle 18 giureranno al Quirinale, avremo il ministro Lorenzo Fonatana agli Affari Europei, e Alessandra Locatelli andrà alla Famiglia“, ha aggiunto il presidente del Consiglio a margine della presentazione del rapporto annuale dell’Inps.

Fontana ministro per gli affari Ue

La scelta, compiuta dalla Commissione europea, di non richiedere al Consiglio l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo “conferisce fiducia al nostro sistema Paese“, ha aggiunto Conte. “La strategia di politica economica del Governo mira sulla progressiva riduzione del debito pubblico, condizione necessaria per ogni prospettiva di crescita”.