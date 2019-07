“L’Aiop condivide la responsabilità e l’urgenza, manifestate dal ministro Grillo, di individuare una soluzione al drammatico problema delle liste d’attesa, che rappresenta una delle principali criticità dell’assistenza sanitaria nel nostro Paese”.

Così Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop – Associazione Italiana Ospedalità Privata -, commentando le dichiarazioni del ministro della Salute Giulia Grillo, in occasione della prima riunione dell’Osservatorio nazionale liste d’attesa.

Salute, per Aiop Osservatorio su liste d’attesa segnale positivo

“L’insediamento dell’Osservatorio – aggiunge – è un segnale molto positivo, che avrebbe potuto essere maggiormente incisivo con la presenza al tavolo tecnico anche della componente di diritto privato del Ssn, che partecipa, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese e al raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza. Per realizzare l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini di poter accedere alle prestazioni diagnostiche e specialistiche in tempi ragionevoli – prosegue Cittadini – è indispensabile aumentare l’offerta delle prestazioni e dei servizi erogati, promuovendo la piena integrazione tra la componente di diritto pubblico e quella di diritto privato del Ssn. Aiop può dare un importante contributo alla definizione di una programmazione condivisa per risolvere il problema delle liste d’attesa”, conclude Cittadini.

(ITALPRESS).