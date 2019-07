Tour 2019, l’italiano Giulio Ciccone nuova maglia gialla

L’italiano Ciccone nuova maglia gialla. Dylan Teuns ha vinto la sesta tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Mulhouse-La planche des belles filles di 160.5 chilometri. Il corridore belga della Bahrain-Merida dopo un’intera giornata in fuga taglia per primo il traguardo anticipando di 11″ sul traguardo il compagno di fuga Giulio Ciccone.

Lo scalatore italiano si consola però ampiamente conquistando la maglia gialla al debutto alla Grande Boucle: Julian Alaphilippe giunge all’arrivo con 1’35” dall’italiano e non riesce a difendere la sua maglia che passa così sulle spalle del corridore di Chieti. “Faccio fatica a crederci, è una soddisfazione grandissima: il sogno che avevo fin da bambino.

Ciccone nuova maglia gialla

Ero arrabbiato per il secondo posto di oggi, ma quando ho scoperto di aver conquistato la maglia gialla la rabbia è passata. Dopo l’arrivo ero arrabbiato, non mi ero più interessato alla possibilità della maglia gialla”, spiega Ciccone, che diviene anche il leader della classifica della maglia bianca dedicata agli under 25.

Sugli scudi nel finale Geraint Thomas (quarto al traguardo), mentre Vincenzo Nibali taglia il traguardo 22esimo staccato di 2’35” dal vincitore perdendo secondi rispetto ai suoi diretti avversari. In classifica generale, Ciccone guida con 6″ su Alaphilippe, mentre lo squalo dello Stretto è adesso 20esimo con un ritardo di 1’56” dal leader della corsa. Domani in programma la settima frazione della corsa transalpina, la Belfort-Chalon-sur-Saone di 230 chilometri.

(ITALPRESS).