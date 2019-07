Una forte ondata di maltempo ha colpito il Brasile in questi giorni. Tra i numerosi danni anche il crollo di una diga nei dintorni di Pedro Alexandre, a circa 400 km da Salvador, capitale dello Stato brasiliano di Bahia.

Maltempo in Brasile, crolla una diga nello Stato di Bahia

Forti piogge hanno devastato la regione, creando disagi alla popolazione. Lo ha reso noto l’emittente Globo News. La stessa emittente ha precisato che non ci sono ancora informazioni su possibili vittime mentre la Protezione Civile è già in azione.

Lo scorso 25 gennaio il crollo di un’altra diga a Brumadinho aveva provocato la morte di circa trecento persone.

Il crollo della diga è stato un vero disastro, il bilancio di vittime e dispersi è variato continuamente mentre continuavano senza sosta le operazioni di soccorso. Lo stesso presidente Jair Bolsonaro si è recato sul posto per un sopralluogo dopo l’incidente. “È difficile trovarsi davanti a questo scenario e non essere commossi”, ha commentato il presidente in un messaggio pubblicato su Twitter. “Faremo tutto il possibile per assistere le vittime, contenere i danni, accertare i fatti, garantire la giustizia e prevenire nuove tragedie come quelle di Mariana e Brumadinho, per il bene dei brasiliani e dell’ambiente”, ha aggiunto.

Foto da Twitter.