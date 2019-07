Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia di Roma, polemica social e multa stellare

Valeria Marini ha fatto un bagno refrigerante all’interno della Barcaccia di Piazza di Spagna a Roma. Questo gesto apparentemente innocuo, però, le è costato un Daspo urbano e 550 euro di multa. Non sono mancate le polemiche social che hanno investito la showgirl.

Valeria Marini aveva scelto piazza di Spagna come location per girare il video del suo nuovo singolo ”Me Gusta” che presenterà domenica prossima all’Amnesia. Improvvisamente e sotto gli occhi increduli dei passanti, la showgirl ha deciso di ‘approfittare’ delle riprese per rinfrescarsi nella Fontana della Barcaccia, ”Abbiamo fatto una scena davanti alla fontana e a quel punto mi ci sono buttata dentro e mi sono rinfrescata -ha raccontato- È stato un bagno ‘stellare”’.

“A me la multa sembra una cosa esagerata -commenta la showgirl all’Adnkronos-spero almeno che i soldi che pagherò serviranno a sistemare la città di Roma. Piazza di Spagna è di una sporcizia vergognosa. Io sono entrata nella fontana solo per toccare l’acqua e sono contenta di aver visto che almeno quella della Barcaccia è pulita, mentre la città è sporchissima”.

La showgirl, vestita con un abito corto ricamato con delle pietre di acquamarina e scarpe con tacco a spillo color argento, è stata applaudita e fotografata da fan e turisti che si trovavano in zona per ammirare le bellezze della Capitale.

Prima di recarsi alla Fontana della Barcaccia la Marini era salita sulla scalinata di piazza di Spagna: “Senza sostare -ha tenuto a precisare- per cui tutta la folla mi veniva dietro ballando e ad un certo punto è venuta una vigilessa molto simpatica che mi ha detto che si stava creando il panico, così scherzosamente l’ho invitata a ballare con noi e lei mi ha risposto: ‘ma no no!”’, ha scherzato la showgirl. “Sapevo -ha sottolineato la Marini- che non si poteva fare il bagno nella fontana ma sono entrata per cinque minuti e sono uscita”.

A chi sui social chiede di denunciarla, l’ex concorrente di Gf Vip e Temptation Island Vip risponde minimizzando: “Stavo girando un video, era una giornata in allegria ed è stata una cosa che non avevo programmato. Ma c’è sempre chi vuole fare polemiche, pazienza“.

Un giochetto che è costato molto caro a Valeria Marini, che adesso dovrà stare lontana dalle fontane di Roma.

Video da Twitter Valeria Marini.