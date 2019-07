Thomas De Gendt ha vinto con arrivo solitario l’ottava tappa dell’edizione numero 106 del Tour de France, la Macon – Saint-Etienne di 200 chilometri. Il corridore belga della Lotto-Soudal, in fuga dalle battute iniziali, ha tagliato per primo il traguardo al termine di una frazione movimentata e ricca di saliscendi. Julian Alaphilippe riconquista la maglia gialla con un attacco nel finale, chiudendo al terzo dietro al vincitore ed a Pinot.

Tappa a De GEndt, Alaphilippe strappa la maglia gialla a Ciccone

Dura cosi’ due giorni la leadership dell’italiano Giulio Ciccone al Tour, che adesso è secondo nella generale con 23″ di ritardo dal compagno dal francese. In crisi Vincenzo Nibali nell’ultima asperità di giornata: il siciliano si pianta sulla Cote de la Jaillere, chiude con 4’26” di ritardo e naufraga al 28esimo posto in classifica generale con un ritardo di 6’18”. Domani in programma la nona frazione della corsa transalpina, la Saint-Etienne – Brioude di 170.5 chilometri: tappa impegnativa con tre GPM che puo’ sorridere all’attacco da lontano di un finisseur, con i big che potranno darsi battaglia.

