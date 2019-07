“Siamo l’unica alternativa al governo e Salvini: dobbiamo imporre un’altra agenda, è questo il nostro compito. Dobbiamo combattere ed essere vicini ai giovani, alla classe operaia, a chi si sente emarginato, a chi ha paura del futuro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo l’assemblea nazionale del partito.

Per Zingaretti “non basta solo denunciare i provvedimenti sbagliati del governo, il Pd deve aprire ora un grande Piano per l’Italia e per l’alternativa: per l’Italia verde, giusta e competitiva che dobbiamo costruire. Sta a noi farlo subito e non essere distratti”.

Zingaretti “Pd unica alternativa al governo”

Per il segretario dei democratici, “il nostro compito è alzare gli occhi sul futuro e dare una speranza all’Italia: apriamo un grande dibattito sulle nostre proposte per l’Italia e per l’Europa. Noi le idee le abbiamo ma chiamiamo il paese a discuterne e lo facciamo con la Costituente delle Idee. Noi – ha spiegato – vogliamo abbassare le tasse a chi guadagna meno, vogliamo investire sulla sostenibilità, vogliamo garantire la scuola gratis, dall’asilo all’università, alle famiglie con i redditi più bassi: è la nostra idea di futuro, una grande battaglia culturale per l’Italia. Parità di stipendio tra donne e uomini e un maggiore protagonismo delle donne, più sicurezza e protezione nelle nostre città, più attenzione ai giovani, un grande piano per la sanità pubblica. Così facciamo ripartire l’Italia, da oggi tante proposte saranno online“, ha chiosato.

(ITALPRESS).