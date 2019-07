Bronzo e pass olimpico per Rachele Bruni ai Mondiali di nuoto

ROMA (ITALPRESS) – Medaglia di bronzo per Rachele Bruni (1h54’49″9) allo sprint nella 10 chilometri nel mondiale di nuoto che vale anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ il primo metallo della spedizone azzurra e per la 28enne fiorentina, la veterana del gruppo azzurro, è la prima medaglia iridata individuale della carriera dopo il bronzo a squadre colto al Lago Balaton nel 2017. Preceduta di un centesimo al fotofinish la francese Lara Grangeon. L’oro è andato alla cinese

Xin Xin (1h54’47″2), mentre l’argento all’americana Haley Anderson (1h54’48″1). Tredicesima l’azzurra Arianna Bridi (1h54’52″0).

“Finalmente la medaglia ai mondiali – racconta Rachele Bruni – Gli ultimi 200 metri sono stati una battaglia, con tante atlete imbottigliate. E’ dal 2011 che provavo a salire sul podio iridato e sono felice di esserci riuscita e di poter difendere l’argento olimpico e dare l’assalto all’oro. E’ un’emozione incredibile aver vinto questa medaglia. La inseguivo da tanto tempo, ma questo voglio solo che sia l’inizio per il prossimo anno. A Tokyo infatti me la voglio giocare fino in fondo e l’obiettivo sarà l’oro olimpico”.

