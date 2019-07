Mondiali di nuoto, debutto ok per il Setterosa: Italia-Australia 10-9

Esordio positivo ai mondiali per il setterosa contro l’Australia. Alla Nambu University Grounds di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia vince 10-9. Dai parziali (3-0, 3-2, 3-3, 1-4) emerge chiaramente che sembrava una partita dominata e che si è trasformata in una vittoria sofferta, fino a un palo interno sullo scadere.

Mondiali di nuoto, esordio ok per il Setterosa

Palleggio veloce, buona attitudine al tiro, difesa ordinata, le azzurre dei primi tre tempi giocano come la squadra compatta e feroce che ha conquistato l’argento in World League, spaventando in finale le campionesse di tutto degli Stati Uniti. Invece dopo aver raggiunto il +4 sul 6-2, 7-3 e 9-5 si smarriscono, prendono un break di 3-0 e quasi rovinano tutto.

A segno per il Setterosa tre volte Garibotti, due Bianconi, Palmieri e Avegno, autrice della controfuga del 10-8, e Queirolo. Le autraliane sono tenute a galla soprattutto da Webster, che ne segna quattro. La vittoria consente alle vice campionesse olimpiche di guardare al prosieguo del torneo con il primato del girone D e i quarti di finale ipotecati. Nei prossimi incontri affronteranno martedi’ il Giappone e giovedi’ la Cina, che si e’ imposta 8-6; ma come insegna questa partita mai abbassare l’attenzione. (ITALPRESS).