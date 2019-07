Ragazza travolta e uccisa a Scicli, ferito gravemente un collega

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un’automobile ha travolto e ucciso sul colpo Martina Aprile, 25 anni. Il dramma stanotte intorno alle 2 a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli nel Ragusano.

Ragazza travolta e uccisa a Sicli

La ragazza assieme a un collega a fine turno di lavoro in un ristorante, stava gettando la spazzatura in viale della Pace, un rettilineo, una strada principale. È piombata loro addosso una autovettura Y10 travolgendoli. Ferito non gravemente il collega che era con lei. Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli. Il medico del 118 ha constatato il decesso. La giovane lascia un figlio in tenera età.

A seguito dei test di rito, i carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale F.C., 34 anni, il conducente dell’auto killer. L’indagato avrebbe assunto poco prima cocaina e metadone come hanno confermato le analisi fatte nell’ospedale di Modica.