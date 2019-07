Laura Chiatti posta una foto con i peli sotto alle ascelle, fan divisi

Laura Chiatti è un’attrice molto apprezzata. Molte donne la invidiano, oltre che per il suo lavoro, anche per la sua bellezza. Soprattutto dopo che è riuscita a conquistare un sex symbol come Marco Bocci. Questa volta, però, i suoi fan si sono divisi.

L’attrice, infatti, ha postato su Instagram una foto che la ritrae con i peli sotto alle ascelle. Se da un lato i sostenitori elogiano la sua versione “nature”, dall’altro gli haters si sono scatenati in commenti poco lusinghieri.

Laura Chiatti posta una foto con i peli sotto alle ascelle

Non è la prima donna del mondo dello spettacolo a mostrare la peluria in eccesso. Dopo la figlia di Madonna, Lourdes Maria, che li ha mostrati anche nel corso di una sfilata, è il turno di Laura Chiatti.

La bella attrice ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che mostra una certa ‘ricrescita’ proprio sotto le ascelle. Di fronte a questa immagine i fan si sono scatenati. Laura Chiatti, però, ha risposto alle critiche. “Sono una liberale francese”, ha scritto.

Non contenta, poi, l’attrice ha deciso di pubblicare un altro scatto che mostra ancora i suoi peli superflui e, a didascalia, ha scritto: “Giuro che stasera mi depilo”. Questa nuova fotografia, com’era prevedibile, ha nuovamente provocato i follower che si sono equamente suddivisi in pro e contro la peluria mostrata dalla donna.

Moda tra le star

Quella di mostrare i peli sotto alle ascelle è una delle tante mode che spopolano tra le star. Negli ultimi 70 anni, questa tendenza ha subito degli alti e bassi.

Negli anni ’50, attrici del calibro di Sofia Loren, non amavano depilarsi in quella zona. Con i moti del ’68, che hanno decisamente emancipato la figura femminile, il mantenimento della peluria è diventato un vero e proprio atto di ribellione. Tornando ai giorni nostri, lo sfoggiare i peli sotto le ascelle, se non in tutto il corpo, sta diventando un vero e proprio must.

La reazione dei fan

Lo scatto di Laura Chiatti in versione “nature” con la ricrescita di peluria sotto alle ascelle ha avuto tanti commenti oltre a ricevere quasi 25 mila like.

I fan di Laura Chiatti, forse per la prima volta, sono equamente suddivisi tra chi approva la sua scelta e chi la boccia. Tra quanti hanno apprezzato si legge: “Una dea, chi guarda le ascelle? Nessuno fidati!!” oppure “Sei una grande! Pure io lo voglio fare, l’ho promesso a me stessa” o ancora “Finalmente una che si mostra per come è… mamma e donna. Grazie Laura”.

Tra quanti, invece, non hanno gradito la peluria invece si legge: “Si vede che temi l’estetista! Che schifo!!!” oppure “I peli sotto l’ascelle… Anche no” o ancora “No vabbè i peli NO… non si giustificano… sei bella e simpatica ma i peli No. Esiste la ceretta, il laser ecc…”.