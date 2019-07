Terremoto, Mattarella ad Amatrice: “Il futuro passa dalla ricostruzione”

AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – “Il sogno della realtà concreta della ricostruzione” post-terremoto “non si esaurisce nella scuola”, “deve procedere parallelamente con la stessa velocità in tutti i suoi versanti: la pista dell’ospedale, quella delle abitazioni private che richiede un concorso di responsabilità delle istituzioni e dei soggetti privati, quella della pista dei beni culturali e di culto, la pista delle strutture produttive. Sono tutte piste di ricostruzione indispensabili per restituire vitalità piena al territorio e a questa città, per realizzare il sogno e togliere definitivamente il senso di precarietà che il terremoto ha introdotto in queste zone”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione di una visita all’Istituto omnicomprensivo “Romolo Capranica” di Amatrice, uno dei Comuni del centro Italia piu’ colpiti dal sisma del 2016.

“Per questo occorre un grande impegno perchè in questo impegno si gioca il futuro dell’Italia nel suo complesso, e va non solo riconfermato ma sempre più tradotto in pratica reale ed effettiva, con traguardi raggiunti uno dopo l’altro, ma necessariamente con velocità. Va garantita la ricostruzione perchè le aree interne riprendano piena vitalità e dinamicità”, ha aggiunto il capo dello Stato.

(ITALPRESS).