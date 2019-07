Inter battuta 1-0 dal Manchester United a Singapore

SINGAPORE (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Umidità e una condizione ovviamente in ritardo: al primo test serio, contro un Manchester United già in clima Premier League, l’Inter soccombe per 1-0 a Singapore nel suo esordio nell’International Champions Cup 2019. E’ un’Inter spuntata quella che schiera Conte, senza Martinez e il partente Icardi (dall’altra parte non c’è il ‘sogno’ Lukaku). Curiosità per Barella e Sensi, dietro si attende Godin ma la difesa guidata da De Vrij sembra già solida. Il ritmo è blando, Rashford e Shaw ci provano da fuori, Martial sembra il più ispirato: Handanovic al 24′ blocca una sua conclusione e al 42′ gli chiude lo specchio da campione. I nerazzurri hanno una chance al 38′ con D’Ambrosio, che di testa non coglie lo specchio. Palo di Matic e Handanovic provvidenziale su Pogba: in avvio di ripresa i Red Devils accelerano, Perisic da’ una spinta ulteriore e D’Ambrosio, prima decisivo sulla sua linea di porta, è ancora pericoloso. Però gli inglesi sono già in condizione e, dopo la solita sarabanda di cambi, trovano il gol al 31′: stavolta Handanovic non è impeccabile su una punizione di Young e il giovane Greenwood è lesto ad insaccare di potenza. Nel finale si vede anche Borja Valero ma i nerazzurri hanno il fiato corto e per lo United non è complicato blindare il successo.

(ITALPRESS).