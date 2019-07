Passato l’esame dei Pirenei, Julian Alaphilippe non ha tempo per godersi l’ultimo giorno di riposo al Tour de France 2019. Le Alpi avranno il compito di decretare vincitori e vinti della Grande Boucle e l’ultima settimana di corsa vedrà a sorpresa, rispetto ai pronostici iniziali, il 27enne corridore francese Deceuninck-Quick Step vestire i panni del favorito.

Alaphilippe ci crede, ultima settimana per il Tour De France

Tutto può ancora succedere, ovviamente, ma il transalpino, professionista dal 2014 e trionfatore alla Milano-Sanremo del 2019 e alla Freccia Vallone del 2018 e 2019, è pronto a difendere la maglia gialla frutto di tanti sacrifici e di due tappe (così come lo scorso anno) già portate a casa. “Non so se sia realistico pensare di difendere la maglia gialla sino a Parigi, non mi sto nemmeno ponendo la domanda”, ha detto Alaphilippe.

Alle sue spalle progettano il ‘ribaltone’ il campione uscente, il britannico Geraint Thomas (Team Ineos), secondo a 1’35”, l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo a 1’47”, il francese Thibaut Pinot (Groupama-Fdj), quarto a 1’50”, e il colombiano Egan Bernal (Team Ineos), quinto a 2’02”. Domani il Tour riprende con la 16esima tappa, la Nimes-Nimes di 177 chilometri con un percorso per velocisti.

(ITALPRESS).