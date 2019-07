CDP e Leonardo consolidano sinergie già avviate

ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo hanno sottoscritto un memorandum of understanding con l’obiettivo di consolidare le sinergie già avviate e di rafforzare ulteriormente le azioni di CDP a sostegno del campione nazionale dell’aerospazio e della sua filiera di fornitori.

Il protocollo prevede i nuovi ambiti di attività contenuti nell’accordo che riguardano il supporto alla filiera strategica e agli investimenti di Leonardo, all’export finance ed alla cooperazione internazionale. Nel dettaglio, Leonardo potrà usufruire del sostegno di CDP nelle vendite all’estero di beni e servizi, attraverso interventi di finanziamento e/o emissione di garanzie e nei potenziali progetti di investimento per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie e per altre iniziative. CDP potrà supportare inoltre lo sviluppo di iniziative sostenibili e ad elevato impatto socioeconomico di Leonardo in Paesi in via di sviluppo.

Il supporto alla filiera di Leonardo da parte di CDP potrà focalizzarsi nello studio e nella ricerca di possibili soluzioni finanziarie in favore dei fornitori strategici di Leonardo attraverso forme e strumenti di gestione del capitale circolante e di finanziamento a medio lungo termine nonché attraverso l’ampliamento della gamma dei servizi messi a disposizione da CDP.

(ITALPRESS).